Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Üsküdar iftarında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul'a Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İatanbul'u daha da ileriye götüreceğiz."

"Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zırlanıyor. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardırSuriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir."

"Türkiye her alanda son asrın en kritik mücadelelerini vermektedir. İstanbul seçimleri de bu mücadelenin bir parçasıdır."

"İnşallah İstanbullular 23 Hziran'da en doğru seçimi yapacaktır."

"Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır."



"Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır."



"Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız."



"İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar."



"Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok."



"YSK'nın hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele Hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz."



"23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

