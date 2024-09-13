SON DAKİKA: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9,48 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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