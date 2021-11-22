SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 12:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6,90 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Köprüköy ilçesinde 19 Kasım Cuma günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?