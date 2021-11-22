SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Erzurum Köprüköy'de saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 12:13

SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler olmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü 'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6,90 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Köprüköy ilçesinde 19 Kasım Cuma günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.

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