SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Hatay'da
NTVTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatay ve İskenderun'da birlikleri denetliyor. Akar'a Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanı da eşlik ediyor.
Son dakika haberi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.