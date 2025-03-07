SON DAKİKA: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 09.45 sıralarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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