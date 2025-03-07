SON DAKİKA: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin 09.45 sıralarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.