Son dakika haberi! Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
SON DAKİKA: İçişleri: Ağrı Doğubayazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son dakika haberi! Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.