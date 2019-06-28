Son dakika haberi! Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimine bağlı güçler bir kez daha Türk gözlem noktasını hedef aldı. Esad güçleri aynı gün içinde 3 kez topçu ve havan saldırısı düzenledi. 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırıların ardından rejim mevzileri Türk topçuları tarafından vuruldu.

BİR GÜNDE 3 SALDIRI



Edinilen bilgilere göre, saldırılar İdlib'in güney kırsalında yer alan 10 numaralı gözlem noktasına yönelik gerçekleştirildi.



İlk iki saldırı dün bölgeye sevk edilen Türk askeri konvoyunun intikali sırasında yapıldı. Üçüncü saldırıda ise gözlem kulesi hedef alındı.



Saldırıların ardından Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Rejim güçleri tarafından top ve havanlarla gerçekleştirilen saldırıların kasıtlı olduğu vurgulandı. Saldırıların gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı.

RUS ATAŞE GENELKURMAY'A ÇAĞRILDI



Konuyla ilgili Rusya'nın Ankara ataşesinin Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda şehit olan asker ile yaralıların bölgeden tahliye edildiği de vurgulandı.

SON 3 AYDA 8 SALDIRI



Rejim güçlerinin İdlib bölgesindeki yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarına yönelik saldırılarında son dönemde önemli bir artış yaşandı.



Bölgenin güneyinde bulunan 9 ve 10 numaralı gözlem noktaları, son 3 ayda 8 kez saldırıya uğradı..



10 numaralı gözlem noktasına yoğunlaşan saldırılar nedeniyle, dün sabah saatlerinde bölgeye çok sayıda zırhlı araç, ,personel taşıyıcı,, ağır silah ve asker takviyesi yapılmıştı.

Son gelişmelerden duyulan rahatsızlık Rus makamlarına en üst seviyede de iletilecek.



G-20 zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmede konuyu gündeme getireceği öğrenildi.



