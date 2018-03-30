Son dakika haberi! Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.



Kazanın ardından alev alan minibüsteki bazıları yanan 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.



Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.



Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran ile cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

YARALILARDAN BAZILARININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ



Taner Başaran, yaralıların yaklaşık 25 ambulansla hastaneye ulaştırıldığını söyledi.



Başaran, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.



14 KİŞİLİK MİNİBÜSE 50 KİŞİ BİNDİRMİŞLER



Yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen 50 kişi bindirilen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın tamamen yandığı görüldü.



Iğdır-Kars karayolu ise kaza nedeniyle trafiğe kapandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.



Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve jandarmanın kazanın meydana geldiği bölgede incelemeleri sürüyor.



Bu arada, kazaya karışan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen 04 D 5636 plakalı başka bir minibüsteki yabancı uyruklu 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı.