SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Eylül)

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını duyurdu.



Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.



Önceki hafta (4-10 Eylül) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL



Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

