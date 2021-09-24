SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Eylül)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

24.09.2021 - 19:53 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 20:27

SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Eylül)

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Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını duyurdu.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Önceki hafta (4-10 Eylül) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

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