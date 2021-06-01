SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı (22-28 Mayıs)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

01.06.2021 - 20:10 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 20:38

SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı (22-28 Mayıs)

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 22-28 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vakası sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de yayınlayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.

22-28 Mayıs vaka haritasına göre Gümüşhane vaka yoğunluğunda ilk sırada yer aldı. 

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu. 

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü. En fazla vaka görülen iller ise  Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya oldu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...