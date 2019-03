Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu bildirdi.



İngiliz Parlamentosu hükümetin karşı çıkmasına rağmen Brexit konusunda 8 farklı senaryoyu oylamaya hazırlanırken, May de lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin yönetiminde etkili ve milletvekillerinin oluşturduğu 1922 Komitesi ile bir araya geldi.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, May, basına kapalı toplantıda şu ifadeleri kullandı:



''Parlamento grubunun ruh halini açıkça gördüm. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasında yeni bir yaklaşım ve yeni bir liderlik arzu ediliyor. Bunun önünde engel olmayacağım. Ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmak için bu görevi niyetlendiğimden daha önce bırakmaya hazırım.



Biliyorum bazılarınız eğer Brexit anlaşmasına destek verirseniz benim bunu müzakerelerin ikinci safhasını yürütmek için yetki sayacağımdan endişe ediyor. Hayır öyle yapmayacağım. Bu odadaki herkesten anlaşmaya destek olmasını istiyorum ki tarihi görevimizi tamamlayabilelim. İngiliz halkının kararını hayata geçirip AB'den pürüzsüz ve düzenli bir biçimde ayrılabilelim.''



May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta ezici çoğunlukla reddedilmişti.



May'in Brexit'i erteleme talebi üzerine AB tarafı koşullu olarak iki tarih belirlemişti.



Buna göre İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını onaylaması halinde İngiltere AB'den 22 Mayıs'ta ayrılacak. Aksi takdirde ayrılık tarihi 12 Nisan olacak.



May, anlaşmayı yeniden parlamentoya sunmak için gerekli desteği bulmaya çalışıyor.



İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası bugün yerel saatle 19.00'da aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 farklı Brexit senaryosunu oylayacak.



Hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı olmayan oylama sonuçlarının May tarafından dikkate alınması beklenmiyor.



İngiliz hükümeti, Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunabileceğini işaretini de verdi.



Ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylamaya izin vermeyebileceğini açıklamıştı.