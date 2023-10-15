SON DAKİKA: İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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