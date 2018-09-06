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Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden eski basketbolcu ve basketbol yorumcusu İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Badem'in oğlu, Burçin Badem, sosyal medya hesabından, "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik!" paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından 2 saat önce bir paylaşım yapan Badem, "Dostlarla Çan-Biga turu" notunu düşmüştü.
İSMET BADEM KİMDİR?
1972-1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parlayan İsmat Badem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazdı. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi'ni çıkardı. Fanatik Basket tam 13 sene yayın hayatında kaldı.