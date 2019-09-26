DEPREM SONRASI PANİK İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası panik

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(İSTANBUL HABER) İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Ancak E-5'in hemen yanındaki Avcılar Merkez Camii'nin bir minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.



OKULLAR TATİL, TRAFİK YOĞUN



Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

ARTÇI SARSINTILAR



Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Depremin ardından en büyükleri 4.1 ve 4.0 olan 15 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı: "Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil."

"BİR VATANDAŞIN BACAĞI KIRILDI"

Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, "Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI



NTV'ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler" dedi.



"YER KABUĞUNU KIRABİLECEK GÜÇTE"



NTV'ye konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi:



"Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız. 1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı.

"FAYDALI BİR DEPREM OLABİLİR"



NTV canlı yayınına telefonla katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi. Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz" diye konuştu.VİDEOYA GİT

"ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti:



"Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."VİDEOYA GİT

ÖNCESİNDE DE SARSINTILAR OLDU



Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?