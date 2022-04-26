SON DAKİKA: İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 26.04.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 14:52

SON DAKİKA: İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 13 ekibiyle yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çevredeki ilçe belediyelerden itfaiye aracı talep edildi.

Öte yandan polise ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve kurumlara ait iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

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