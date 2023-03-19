SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da art arda depremler | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.