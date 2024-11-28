SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kahramanmara’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin saat 10.12’de gerçekleştiğini açıkladı.



Sarsıntı 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.