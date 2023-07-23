SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.48’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli endişeye yol açtı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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