SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.46’da yaşanan sarsıntı 5,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler
Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

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'dan   açıklaması geldi.

'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.46'da gerçekleşen sarsıntı, 5,89 kilometre derinlikte kaydedildi.

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