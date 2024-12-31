SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem | Son depremler
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.46’da yaşanan sarsıntı 5,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.46'da gerçekleşen sarsıntı, 5,89 kilometre derinlikte kaydedildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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