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Türk Silahlı Kuvvetler'e subay yetiştiren Kara Harp Okulu'nda darbe girişimi davasına ilişkin karar duruşması yapıldı.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşmada hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanıklardan 28'i ise müebbet hapisle cezalandırıldı.



Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay, 3 sanık ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanıktan bazıları bütün suçlardan beraat etti, bazılarına ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



Mahkeme heyeti, aralarında okulun kurmay başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 15'i firari toplam 19 sanığın dosyalarını ayırdı.



Darbe girişimine katılmayan 108 öğrencinin beraatine karar verildi.