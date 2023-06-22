SON DAKİKA: Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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