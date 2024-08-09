SON DAKİKA: Kaş'ta 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DAKİKA: Kaş'ta 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 11,76 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İKİNCİ

11.51 saatinde ise 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

Sarsıntı 12,4 kilometre derinlikte kaydedildi.

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