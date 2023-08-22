SON DAKİKA: Kayseri Sarız'da 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Saat 13.17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.