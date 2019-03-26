Son dakika haberi!
Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Havalimanı'nda iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra, kendini vurdu.
Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, havaalanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaralı polisler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...