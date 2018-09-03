Son dakika haberi! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.
SON DAKİKA: Kırmızı listede yer alan Fatih Özden etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan yapılan açıklamada "Yüksekova'da kırmızı listede yer alan Fatih Özden etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika haberi! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.