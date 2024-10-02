SON DAKİKA: Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Konya'da merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedildiği belirtilen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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