AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.