SON DAKİKA: Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Konya'nın Karapınar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Karapınar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Saat 08.57'de meydana gelen sarstıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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