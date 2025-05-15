SON DAKİKA: Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.



Kurum, Kula'da saha tarama çalışmalarına başlandığını duyurdu.



"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEPREM OLACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"



Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Orta derinlikte bir deprem olduğuna işaret eden Tüysüz, "Tuz Gölü Fayı'nda meydana gelen bir deprem. Bu fay çok uzun aralıkla deprem üreten fay. Binlerce yıllarda bir deprem üretiyor." dedi.



Bu depremi, büyük deprem işaretçisi olarak görmemek gerektiğine de dikkat çeken Tüysüz, "Hasar gören evler varsa bu evlere girmemek gerekiyor. Ben kendi adıma çok önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim." diye konuştu.



Tüysüz, çok kötü yapılmış yapılarda duvarlarda çatlak ve sıva dökülmesi olabileceğini ifade etti.

"BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ"

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, şunları kaydetti:

"Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuz Gölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi."

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ