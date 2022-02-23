SON DAKİKA: Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.



Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?