SON DAKİKA: Malatya’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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