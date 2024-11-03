SON DAKİKA: Malatya’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Malatya’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü

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