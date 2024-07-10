SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından AFAD ve ilgili kurumlarının saha tarama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.



Yerlikaya, 3 ihbarın geldiğini ve olumsuz bir durum olmadığını paylaştı.