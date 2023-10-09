SON DAKİKA: Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Malatya’da saat 09.28’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.
Deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı, Malatya’nın ilçeleri ile çevre illerden de hissedildi.
MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar valiliğe ulaşan bir olumsuzluk olmadığını söyledi.
Vali Yazıcı, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
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