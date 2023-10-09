SON DAKİKA: Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.28’de gerçekleşen sarsıntı, Malatya’nın ilçeleri ile çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA: Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

’da saat 09.28’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.

6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, Malatya’nın ilçeleri ile çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA: Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1 Deprem, Malatya'da korkuya neden oldu.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar valiliğe ulaşan bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Vali Yazıcı, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

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