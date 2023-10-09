SON DAKİKA: Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Deprem, Malatya'da korkuya neden oldu.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar valiliğe ulaşan bir olumsuzluk olmadığını söyledi.



Vali Yazıcı, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

