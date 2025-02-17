SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'da saat 18.41'de merkez üssü Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meyadana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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