SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'da saat 18.41'de merkez üssü Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meyadana geldi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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