SON DAKİKA: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de 10.83 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.08 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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