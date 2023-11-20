SON DAKİKA: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana meydana geldi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saatv 10.36'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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