SON DAKİKA: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46’de gerçekleşen depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi. Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var

Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi: ’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat 10.46’da kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1 Malatya'daki deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremin merkez üssü ve ’da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, “Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 2 Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Doğanşehir olan , Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

Panik yaşayan vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

ANINDA NE YAPMALI?

Öne Çıkan Video

Icardı'ye "kadına şiddet" suçlaması | Arjantin basını: Wanda Nara şikayet etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...