Son dakika... Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası durum nedir?

“DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”

NTV'de yayına bağlanan Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye 'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, “Biz depremin büyüklüğünü konuşuyoruz ancak bizim esas konuşmamız gereken bu tür depremlerde normal hayatımıza nasıl devam etmemiz gerektiğidir." uyarısında bulundu.

Şerif Barış, “Bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığının az olduğunu düşünüyorum.” diyerek çevre illere ilişkin de konuştu. Barış, “Bu büyüklükteki depremlerin bu kadar geniş bir alanda etkili olması normal. Ancak deprem merkezden uzaklaştıkça gücü hafifler. Hissedilen bölgelerde de hiçbir hasar yapmaması beklenir. Bu yüzden sakin olun ve panik yapmayın.” dedi.