Son dakika... Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası durum nedir?
20.05.2026 09:08
Son Güncelleme: 20.05.2026 10:40
Sarsıntı Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre bölgede yıkım ve can kaybı yok. Kentte eğitime bir gün ara verildi. Prof. Dr. Şerif Barış, daha büyük deprem beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.
ALTI ŞEHİRDE DEPREM PANİĞİ
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken sarsıntı Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ, Kayseri ve Adıyaman gibi birçok ilden de hissedildi.
İLK AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını duyurdu.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz bir ihbar almadıklarını belirtti, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yapı stokunun yenilendiğine dikkati çekti.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.
EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Depremin ardından Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Açıklamada, "İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadeleri yer aldı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SAHA ÇALIŞMALARI DERHAL BAŞLADI
İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, AFAD ve ilgili kurum tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını aktararak, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi.
Bölgede ekip çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı verdi.
"HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK"
Bakan Uraloğlu, kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını aktardı.
“DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”
NTV'de yayına bağlanan Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, “Biz depremin büyüklüğünü konuşuyoruz ancak bizim esas konuşmamız gereken bu tür depremlerde normal hayatımıza nasıl devam etmemiz gerektiğidir." uyarısında bulundu.
Şerif Barış, “Bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığının az olduğunu düşünüyorum.” diyerek çevre illere ilişkin de konuştu. Barış, “Bu büyüklükteki depremlerin bu kadar geniş bir alanda etkili olması normal. Ancak deprem merkezden uzaklaştıkça gücü hafifler. Hissedilen bölgelerde de hiçbir hasar yapmaması beklenir. Bu yüzden sakin olun ve panik yapmayın.” dedi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem oldu. Önce sabah 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde.
11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Resmi bilgilere göre, 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. 107 bin 213 kişi yaralandı.
Depremlerden 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı vurdu.