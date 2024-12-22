SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.