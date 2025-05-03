SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Saat 11.36'da meydana gelen deprem 18 kilometre derinlikte oldu. ARTÇI DEPREM Mİ? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin bir artçısı olduğunu belirtti. Ersoy, artçı depremlerin bir ay daha sürebileceğini söyledi.

BALKON ÇÖKTÜ Deprem sırasında Siyavuşpaşa'da, sakinleri tahliye edilen bir binanın 4 ile 5'inci katlarındaki balkonları çöktü.



Bu sırada yoldan geçen vatandaşlardan biri dökülen taşların isabet etmesi sonucu yaralanıp, yere düştü. Diğerleri ise çevreye kaçışarak, düşen taşlardan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.