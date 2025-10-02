SON DAKİKA: Marmaraereğlisi açıklarında deprem oldu, İstanbul'da hissedildi

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 14.55'te gerçekleşen deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında oldu.



Saat 17.27'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL'DA 17 YARALI



İstanbul Valiliği, kentte çeşitli ilçelerde 4 binanın hasar aldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Saat 16.40 itibarıyla hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panik atak nöbeti ve korku, 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştu." ifadeleri yer aldı.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından saha taramalarının gerçekleştiğini dile getirdi.



Uraloğlu, "Ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir." dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk kent genelinde olumsuz bir durum tespit edilmediğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Yüceer, NTV canlı yayınında ekiplerin sahada olduğunu bildirip olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını dile getirdi.



OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ



İstanbul genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı.



Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.



OKAN TÜYSÜZ: DEPREM ANA KOLUN GÜNEYİNDE OLDU



Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor." dedi.



Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜR'DEN DEĞERLENDİRME

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Görür, depremin aktif olan fayda ve Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattında meydana geldiğini bildirdi.



Görür, paylaşımında "İstanbul'u depreme hazırlayın." uyarısı yaptı.



23 NİSAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU



Silivri'de 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



13 saniye süren depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

