SON DAKİKA: Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris'te meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

KAYMAKAM: BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin AFAD verilerine göre 6,89 kilometre derilikte meydana geldiğini belirtti.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, "Muğla Vali'miz İdris Akbıyık gözetiminde saha taraması yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle birlikteyiz. Depremi hissettik. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, taramalarımız sürüyor. Biz ulaşan olumsuz bir yok." dedi.

