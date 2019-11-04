SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Altan'a beraat Ahmet Altan ile Ilıcak'a 10 yıl istemi

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi.

altan kardeşler ve nazlı ılıcak.jpg
altan kardeşler ve nazlı ılıcak.jpg

Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 13:06

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