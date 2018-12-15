Osmanbey metro istasyonunda raylara düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ve 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek, saat 07.15'te, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde raylara düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenaze, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattındaki metro seferleri de normale döndü.
SON DAKİKA: Metroda bir kişi raylara düşerek öldü
DHATürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düşerek öldü. Bir süre aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattındaki metro seferleri normale döndü
Osmanbey metro istasyonunda raylara düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.