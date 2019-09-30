Son dakika haberi!
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
MGK Bildirisi'nde, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir" vurgusu da yapıldı.
MGK Toplantısı'nda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin görüşüldüğü ve uygun bulunduğu belirtildi.
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı 3.5 saat sürdü.
Milli Güvenlik Toplantısı Suriye ve terörle mücadele ana gündemiyle toplanmıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...