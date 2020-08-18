Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüzyüze eğitime izin verilmeyecek

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

18.08.2020 - 12:05

Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüzyüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve  yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması yapılacak.

"Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi. 

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