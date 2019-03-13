Son dakika haberi! 58 yaşında hayatını kaybeden Profesör Beril Dedeoğlu, bir dönem Avrupa Birliği bakanlığı da yaptı. Akedemik hayatına birçok kitap ve makale sığdırdı.



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Eski Avrupa Birliği Bakanı, Akademisyen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Dedeoğlu evli ve iki çocuk annesiydi.



28 Şubat'ta beyin kanaması geçiren Beril Dedeoğlu, Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tutuluyordu. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.







CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: DEĞERLİ HOCAMI VEFATINDAN ÇOK DERİN BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM

Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum.



Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mart 2019

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERSİNDEYİZ

Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Hepimizin başı sağ olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 Mart 2019

PROF. DR. BERİL DEDOĞLU KİMDİR



Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.



Akademik kariyerine Galatasaray Üniversitesi'nde başladı. 2005'te profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı'na getirildi.



Dedeoğlu, farklı üniversitelerde dersler verdi. Uluslararası güvenlik ve strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitap ve makele yazdı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Dış politika ve güvenlik konularıyla ilgili katılığı televizyon programlarına yorumlarıyla katkıda bulundu.



6 Şubat 2012'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.



2015'te Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptI.



Beril Dedeoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 2018'de Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nda görevlendirilmişti.