SON DAKİKA HABERİ: MSB: Resulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
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