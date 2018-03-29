SON DAKİKA: Rusya: ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunu kapatacağız
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını kaydetti.
ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz” dedi
Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğu'nda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.