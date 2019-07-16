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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.
SON DAKİKA: S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted'e indi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.
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