SON DAKİKA: Şanlıurfa'da deprem | Son depremler

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da deprem | Son depremler

’da saat 16.06’da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.

10,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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