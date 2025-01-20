SON DAKİKA: Şanlıurfa'da deprem | Son depremler
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Şanlıurfa’da saat 16.06’da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.
Deprem 10,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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